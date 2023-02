Russia-Cina: Wang Yi, nostra cooperazione “non tollera ingerenze”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione strategica tra Cina e Russia "non tollera ingerenze da terze parti né punta a danneggiare gli interessi altrui". Lo ha dichiarato il direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine di un incontro tenuto ieri con il presidente russo, Vladimir Putin. “Nonostante la cupa e complessa situazione internazionale, le relazioni tra Cina e Russia hanno resistito ai drastici cambiamenti nel panorama internazionale, e sono stabili e mature come il monte Tai”, ha detto Wang. Pertanto, ha aggiunto il rappresentante cinese, “Pechino è pronta a lavorare con Mosca per approfondire la fiducia politica, rafforzare il coordinamento strategico, espandere la cooperazione e tutelare i legittimi interessi dei rispettivi Paesi”. I due interlocutori hanno avuto anche un approfondito scambio d’opinioni sulla questione ucraina, rispetto alla quale la Cina “continuerà a tenere una posizione equa e imparziale”. A tal proposito, ha aggiunto Wang, “Pechino apprezza le dichiarazioni della Russia circa la sua intenzione di risolvere le controversie tramite il dialogo e la negoziazione”. (Cip)