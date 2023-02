© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha raccolto più di 32,72 milioni di dollari in donazioni per contribuire alle operazioni post-sisma in Turchia. Lo ha annunciato il ministero della Salute taiwanese, che il 7 febbraio scorso ha istituito un fondo per sostenere le autorità di Ankara nel soccorso e nella ricostruzione delle infrastrutture, all'indomani del devastante terremoto che il 6 febbraio ha provocato almeno 46 mila morti. (Cip)