Taiwan: elezioni presidenziali, Partito progressista presenterà candidato il 12 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito progressista democratico (Ppd), al potere a Taiwan, presenterà il suo candidato per le elezioni presidenziali del 2024 il 12 aprile prossimo. È quanto si apprende da un piano approvato oggi dal Comitato permanente della forza politica. I candidati che intendano presentarsi alle primarie dovrebbero registrarsi dal 13 al 17 marzo. I sondaggi telefonici verranno condotti solo nell’eventualità di almeno due registrazioni, e si terranno dal 6 al 10 aprile. Il Partito progressista democratico ha inoltre proposto di tenere le elezioni per il rinnovo del parlamento il 12 aprile 2024, data che non è stata ancora approvata dalla Commissione elettorale. I candidati potranno ritirare il modulo di registrazione dal 20 al 24 marzo, mentre i sondaggi d’opinione per decidere i vincitori saranno tenuti tra il 24 aprile e il 12 maggio prossimi. (Cip)