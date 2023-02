Serbia-Kosovo: presidente Vucic, a Bruxelles parleremo dell'Associazione dei comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato che nel prossimo incontro con il premier kosovaro, Albin Kurti, previsto per il 27 febbraio a Bruxelles, ci sarà la discussione sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo. "Io la metterò sul tavolo" e "lo faranno anche i rappresentanti europei", ha detto. Il presidente serbo ha così risposto all'affermazione di ieri del premier kosovaro che aveva invece dichiarato che lunedì prossimo l'argomento della riunione "non sarà la Zso", secondo quanto riporta la stampa locale. "Io andrò sempre a Bruxelles a parlare, ma con Kurti non si discute", ha detto il presidente serbo, sottolineando che secondo lui il premier di Pristina si presenterà al colloquio con l'opzione "accetto tutto, ma prima la Serbia ci deve riconoscere". L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha convocato per lunedì 27 febbraio una riunione di alto livello sul dialogo Belgrado-Pristina. Borrell sarà affiancato dal rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e terrà incontri separati con i leader, seguiti da una riunione congiunta. L'incontro sarà incentrato sulla proposta dell'Ue per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. (Seb)