Kosovo: Kurti, sequestro munizioni dalla Serbia “è un’altra vittoria” per lo Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sequestro di una partita di proiettili che stava per entrare illegalmente dalla Serbia in Kosovo “è un’altra vittoria dello Stato di diritto”. Lo ha scritto su Twitter il premier kosovaro, Albin Kurti. “Un'altra vittoria per lo Stato di diritto: la polizia kosovara ha arrestato un trafficante di armi che tentava di contrabbandare 6.300 proiettili dalla Serbia. Il nostro governo ha tolleranza zero per il traffico di armi e droga, la criminalità organizzata e qualsiasi sforzo per sostenere la violenza o il conflitto, ovunque sul nostro territorio”, ha scritto Kurti. Nella giornata di ieri la polizia kosovara ha sequestrato 6.300 proiettili provenienti dalla Serbia. Il ministro dell’Interno di Pristina, Xhelal Svecla, ha commentato l’operazione dichiarando che “mentre il presidente serbo (Aleksandar) Vucic parla di armare la Serbia, 6.300 munizioni vengono confiscate” nel nord del Kosovo.(Alt)