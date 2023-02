Serbia-Kosovo: Ue conferma tappa di dialogo il 27 febbraio a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si incontreranno il 27 febbraio a Bruxelles nell'ambito del dialogo facilitato dall’Unione europea. Lo ha confermato il Servizio di azione esterna dell’Ue attraverso una nota. Secondo il comunicato, le parti discuteranno della proposta dell'Unione europea per la normalizzazione delle relazioni, nota come Piano europeo. L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, e l’inviato per il dialogo e i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, terranno inizialmente degli incontri separati con Kurti e Vucic. Successivamente, ci sarà un incontro congiunto. Sia Kurti che Vucic hanno confermato la loro partecipazione all'incontro.(Alt)