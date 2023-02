Medio Oriente: Israele colpisce Gaza in risposta ai razzi da parte palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerei da guerra israeliani hanno attaccato, nelle prime ore di oggi, la Striscia di Gaza, per colpire le postazioni del gruppo palestinese Hamas. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf) sul proprio account Twitter, precisando che i raid hanno colpito “sia un sito di produzione di armi che un complesso militare appartenente all'organizzazione terroristica di Hamas”, situati nella parte centrale e settentrionale di Gaza. “Il complesso si trova nelle vicinanze di una moschea, una clinica medica, un hotel, una stazione di polizia e una scuola”, hanno aggiunto le Idf. Secondo l'emittente panaraba "Al Arabiya", i caccia israeliani avrebbero colpito anche un sito appartenente alle brigate Al Qassam, ala militare di Hamas, nei pressi del campo profughi di Al Shati, a nord-ovest della città di Gaza. I raid israeliani sono giunti in risposta ai razzi lanciati dall’enclave verso località israeliane al confine con Gaza. Le Idf hanno fatto sapere che il sistema di difesa missilistico Iron Dome ha intercettato e colpito cinque razzi, mentre un altro è precipitato in un’area disabitata. Non sono state registrate vittime o danni materiali, secondo quanto riferito da fonti israeliane. Tuttavia, le sirene di allarme sono state attivate ad Ashkelon, Sderot e altre città nelle vicinanze della Striscia di Gaza, intorno alle 4:00 ora locale (le 3:00 in Italia).(Res)