Turchia-Siria: terremoto, il bilancio delle vittime supera quota 50.000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 50.000 le persone rimaste uccise dalla doppia scossa di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che il 6 febbraio scorso ha colpito le regioni della Turchia meridionale e della Siria settentrionale. In un ultimo bilancio annunciato dal ministro dell’Interno turco, Suleiman Soylu, nella sola Turchia le vittime ammontano ad almeno 43.556. Dal 6 febbraio, poi, sono state circa 7.930 le scosse di assestamento registrate nel Paese, di cui 41 tra i 5 e 6 gradi della scala Richter. In Siria, secondo l’ultimo bilancio diramato dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, i morti ammontano a circa 6.750, di cui 2.226 nelle aree controllate dal governo di Damasco e 4.521 in quelle poste sotto il controllo dei gruppi di opposizione al presidente Bashar al Assad. Centinaia di feriti versano in gravi condizioni, mentre le vittime siriane decedute in Turchia e riportate in Siria ammontano a quasi 1.800, ha aggiunto il Sohr. (Lib)