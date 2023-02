Giappone: ministro Affari digitali Kono, G7 adotti linee guida su flussi dati transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 dovrebbe dotarsi di linee guida comuni sul flusso di dati transfrontalieri. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il ministro degli Affari digitali giapponese, Taro Kono, discutendo le sfide poste dalla costruzione di una architettura globale per il transito sicuro e agevole delle informazioni digitali. "Le regole nel settore sono incongrue, in parte a causa di differenti contesti storici. L'Unione europea è fortemente sensibile ai temi dei diritti umani, e dunque richiede una autorizzazione ufficiale per il trasferimento di dati personali al di fuori della regione. Gli Stati Uniti, sede di grandi aziende dell'It, dà valore al libero trasferimento dei dati. La Cina sta costruendo muri regolatori sempre più alti che tengono le informazioni all'interno dei suoi confini, e il Vietnam sta sviluppando regole simili", ha spiegato Kono. Secondo il ministro, "sarà fondamentale per i Paesi sviluppati occidentali trovarsi anzitutto sulla stessa linea, e poi coinvolgere il Sud globale. Questo creerà anche l'opportunità per incoraggiare la Cina a cambiare il suo atteggiamento". (segue) (Git)