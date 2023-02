Giappone: ministro Affari digitali Kono, G7 adotti linee guida su flussi dati transfrontalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro giapponese ha evidenziato che "il libero flusso di dati e informazioni è ormai imprescindibile per il corretto funzionamento dell'economia", e senza la condivisione di dati lo sviluppo di software e tecnologie accumulerebbe gravi ritardi. Kono ha spiegato che la questione sarà al centro dell'incontro dei ministri del digitale del G7 in programma nella prefettura giapponese di Gunma il prossimo aprile. In tale occasione, il Giappone, che regge la presidenza di turno del gruppo, premerà anzitutto per creare "un database che elenchi le regolamentazioni sui dati di ogni Paese". Kono ha proposto a questo proposito di "utilizzare l'intelligenza artificiale per riflettere i cambiamenti regolatori in ogni Paese mentre si verificano", e ridurre così i rischi per le piccole e medie imprese di incappare in violazioni normative in un contesto sempre più complesso e dinamico. (Git)