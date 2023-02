Giappone: imperatore Naruhito esprime augurio per la pace nel suo 63mo compleanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imperatore del Giappone Naruhito ha espresso dolore per la situazione di conflitto e sofferenza a livello globale e ha formulato un augurio di pace oggi, in occasione del suo 63mo compleanno. "Avverto fortemente l'importanza di pensare oltre i limiti del proprio Paese per superare le divergenze e cooperare alla soluzione dei problemi", ha dichiarato l'imperatore nel corso di una conferenza stampa al Palazzo imperiale. "A ciascuno di noi viene chiesto ancora una volta cosa possiamo fare per realizzare un mondo pacifico". Naruhito ha fatto riferimento anche al 30mo anniversario del suo matrimonio, che cadrà il prossimo giugno, dichiarato di aver consolidato il suo rapporto con l'imperatrice Masako "condividendo le nostre gioie e i nostri dolori". L'imperatore ha fatto inoltre riferimento a uno dei temi di maggiore attualità per l'istituzione imperiale, ovvero la modernizzazione dei canali e delle modalità di comunicazione coi cittadini: "E' importante che le informazioni riguardanti la famiglia imperiale vengano comunicate al momento giusto e in modo facilmente comprensibile, per costruire una relazione di fiducia con la cittadinanza attraverso scambi ripetuti", ha detto l'imperatore. (segue) (Git)