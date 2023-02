Usa: sondaggio Npr-Pbs, tasso approvazione Biden aumenta al 46 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è attestato al 46 per cento in un sondaggio effettuato da Npr-Pbs NewsHour-Marist, ai massimi da quasi un anno a questa parte. Il sondaggio, pubblicato negli Usa ieri, rileva un aumento dei consensi trasversale: tra gli elettori democratici il tasso di approvazione è aumentato in un mese dall'85 all'88 per cento, e tra gli elettori indipendenti dal 32 al 36 per cento. Il sondaggio rileva un aumento dei consensi al presidente in carica persino tra gli elettori repubblicani, dal 13 al 15 per cento. Dal sondaggio emerge infine che secondo la metà degli elettori democratici la ricandidatura di Biden alla Casa Bianca nel 2024 sarebbe la scelta giusta per il partito, mentre il 45 per cento degli elettori democratici e degli indipendenti tendenzialmente democratici ritiene che il partito avrebbe possibilità di vittoria migliori con un candidato differente. (Was)