Ucraina: Sanchez a Kiev, sostegno "sinché non tornerà la pace in Europa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez è arrivato pochi minuti fa a Kiev "un anno dopo l'inizio della guerra". Come mostra un video pubblicato sul profilo Twitter di Sanchez, il presidente del governo è sceso dal treno con cui sono soliti arrivare a Kiev i leader internazionale che nell'ultimo anno, contrassegnato dal conflitto, hanno visitato la capitale ucraina. "Saremo al fianco dell'Ucraina e del suo popolo sinché la pace non tornerà in Europa", ha scritto Sanchez su Twitter. (Kiu)