Corea del Nord: crisi alimentare, governo convoca riunione plenaria (4)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha presenziato la scorsa settimana all’inaugurazione di un grande progetto per la realizzazione di serre e lo sviluppo di 10 mila unità abitative a Pyongyang. L’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”) non ha fatto menzione di problemi di approvvigionamento alimentare vissuti dal Paese, ma ha citato un funzionario secondo cui le nuove serre rappresentano un modello per il superamento delle “attuali difficoltà”. (Git)