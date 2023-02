Filippine: Manila ratifica l'accordo di libero scambio Rcep (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripensamento è dovuto in gran parte alla necessità di far fronte al forte aumento dell'inflazione nel Paese, che ha raggiunto i valori massimi da 14 anni, interessa anche i generi alimentari e che le importazioni di prodotti agricoli possono aiutare a contenere. Al termine del dibattito, nella tarda serata di ieri, 20 senatori hanno votato in favore della ratifica, uno contro e uno si è astenuto. La ratifica è stata accolta con soddisfazione dai maggiori gruppi imprenditoriali delle Filippine, che sollecitavano da tempo il completamento di tale iter legislativo. Secondo una nota dell'Associazione manageriale delle Filippine, "la ratifica consentirà alle Filippine di competere su un piano di parità nell'attrazione di investimenti esteri con i nostri partner asiatici dell'Asean che già hanno adottato il Rcep". (segue) (Fim)