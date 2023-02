Filippine: Manila ratifica l'accordo di libero scambio Rcep (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regional Comprehensive Economic Partnership, stipulato da 15 paesi dell’Asia-Pacifico, è entrato in vigore dal primo gennaio 2022, a seguito della ratifica di Australia e Nuova Zelanda. Concepito per rimuovere le tariffe sul 91 per cento dei beni commerciati tra i Paesi membri, l’accordo uniforma alcune regole sugli investimenti e sulla proprietà intellettuale, ottimizzando inoltre la catena di approvvigionamento. L’accordo di libero scambio Rcep, di fatto il più grande nel suo genere al mondo, rafforzerà gli scambi commerciali tra Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud e 10 economie del Sud-est asiatico (Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam). (Fim)