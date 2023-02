Ucraina: Usa pronti a divulgare intelligence su potenziali forniture di armi cinesi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta valutando la divulgazione di informazioni d'intelligence a disposizione di Washington, che secondo la Casa Bianca dimostrerebbero come la Cina stia soppesando la fornitura di armi alla Russia. Lo hanno riferito funzionari anonimi citati dal quotidiano "Wall Street Journal". La discussione interna all'amministrazione presidenziale precede l'incontro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in programma domani, 24 febbraio, nel primo anniversario del conflitto in corso in Ucraina. La pubblicazione delle informazioni d'intelligence seguirebbe inoltre diversi avvertimenti rivolti a porte chiuse dagli Usa alla Cina, e culminati in un monito formale rivolto a margine della recente Conferenza sulla sicurezza di Monaco dal segretario di Stato Antony Blinken al capo della diplomazia cinese Wang Yi. Proprio Blinken si rivolgerà personalmente al Consiglio di sicurezza Onu domani. Come ricordato dal "Wall Street Journal", Blinken si rivolse al Consiglio anche all'inizio dello scorso anno, condividendo informazioni d'intelligence statunitensi che anticipavano l'invasione russa avvenuta da lì a poco. (segue) (Was)