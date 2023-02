Usa: crisi relazionale dei giovani uomini assume i contorni di una emergenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più del 60 per cento dei giovani uomini degli Stati Uniti è solo, una percentuale più che doppia rispetto a quella delle coetanee di sesso femminile. Lo scrive il quotidiano "The Hill", che avverte come la crisi relazionale sempre più diffusa dei giovani statunitensi sia sintomatica di una ancor più profonda emergenza sociale. Gli uomini statunitensi tra i 20 e i 30 anni sono sempre più spesso privi di relazioni sentimentali e di amicizie, sessualmente inattivi, e soli, e l'isolamento forzato durante gli anni della pandemia ha aggravato tali problematiche e le loro ricadute. Si tratta "dell'avanguardia di una epidemia si calo dei matrimoni, della sessualità e delle relazioni", che causa "conseguenze tragiche": il tasso di suicidi tra i giovani uomini, infatti, "è quattro volte superiore a quello delle giovani donne"; i giovani uomini, inoltre, sono in larga parte responsabili del forte aumento delle sparatorie di massa negli Usa, una problematica che la politica affronta quasi sempre dall'angolazione del controllo delle armi, ma che invece - scrive il quotidiano - ha profonde radici psicologiche in un contesto di "crescente isolamento sociale". (segue) (Was)