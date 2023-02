Usa: crisi relazionale dei giovani uomini assume i contorni di una emergenza sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il dibattito pubblico, negli Usa come in altri Paesi, si concentra sulla sfida dell'emancipazione femminile, sono proprio gli uomini a scontare negli Usa una situazione di forte vulnerabilità, legata ai profondi mutamenti sociali seguiti agli anni di Eisenhower: le donne ora ottengono il 60 per cento del totale delle lauree negli Usa, e anche la differenza di reddito tra i due sessi si è ridotta, al di sotto dei 30 anni, a soli 43 dollari a settimana. Le donne rifiutano sempre più di frequentare uomini con livelli di istruzione e reddito inferiori ai loro, e mal sopportano il "deficit emozionale" maschile. Al crollo delle relazioni coincide quello dell'attività sessuale: la percentuale di cittadini statunitensi sessualmente attivi, scrive il quotidiano, "è ai minimi da trent'anni". Tra i giovanissimi sono in atto mutamenti ancor più radicali: un quinto della cosiddetta "generazione Z" di identifica infatti come non eterosessuale. Infine, le giovani donne tendono a frequentare e sposare uomini più vecchi: l'età media di matrimonio negli Usa è di 30 anni per gli uomini, e di 28 per le donne. (Was)