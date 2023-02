Usa: sito per la lavorazione dell'uranio in fiamme nel Tennessee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato ieri in un importante impianto statunitense per la lavorazione dell'Uranio a Oak Ridge, nel Tennessee. Lo ha riferito il dipartimento dell'Energia Usa, secondo cui tutti i dipendenti della struttura sono in salvo e non vi sarebbero rischi per i cittadini. "L'incidente" si è verificato alle 9.15 di ieri (ora locale) nell'Edificio 9212 del Complesso di sicurezza nazionale Y-12: unità di primo intervento hanno risposto a "un incendio che ha coinvolto uranio", secondo l'emittente televisiva Wvlt-Tv. I circa 200 lavoratori presenti nella struttura sono stati evacuati. Il dipartimento dell'Energia classifica la struttura come un impianto per la lavorazione dell'Uranio. Il complesso di Oak Ridge è stato costruito nel 1945 nell'ambito dell'originale programma statunitense di armi nucleari. La struttura Y-12 è "uno dei principali impianti di lavorazione chimica e produzione di uranio arricchito", ma piani del governo federale ne prevedono la dismissione nel 2025. (Was)