Russia: ambasciatore Razov, "i miei auguri per il Giorno dei difensori della Patria"

- L'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergej Razov, ha rivolto un augurio al suo Paese in occasione del Giorno dei difensori della Patria: "I miei più cari auguri ai difensori della nostra Patria per la festa del coraggio, del valore militare, della nobiltà e dell'onore!", ha scritto l'ambasciatore. "In questo giorno speciale, vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti i militari russi, alle forze dell'ordine, ai volontari, ai nostri soldati e ufficiali che partecipano all'Operazione militare speciale e che stanno combattendo in questo momento per la verità e la giustizia, per offrire solide garanzie di pace e sicurezza alla nostra Patria. Riconoscente per la vostra fermezza, per il vostro valore e l'altruismo, vi auguro piena salute, forza e spirito vitale. Che le persone più care a casa vi aspettino sempre con affetto: la vostra famiglia è la vostra più affidabile retrovia".(Res)