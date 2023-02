Ucraina: Guterres, minacce su ricorso a nucleari tattiche è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia di un ricorso ad armi nucleari tattiche da parte della Federazione Russa, nel quadro del conflitto in Ucraina, è inaccettabile. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante una sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale Onu a New York, durante la quale è stata presentata una risoluzione per la pace in Ucraina. “La guerra non è la soluzione, ma il problema: i popoli di Ucraina e Russia hanno bisogno di pace, e dobbiamo lavorare senza perdere un solo momento per raggiungere questo obiettivo”, ha detto. (Was)