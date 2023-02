Ucraina: Borrell, il mondo ha bisogno di una pace basata sui principi della Carta Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo ha bisogno di pace in Ucraina, e il popolo ucraino merita la pace dopo tante sofferenze. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una sessione speciale di emergenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Ma non si tratta "di una pace qualsiasi. Abbiamo bisogno di una pace fondata sui principi della Carta delle Nazioni Unite. Ecco perché siamo in questa stessa sala. È questo il senso della risoluzione presentata dall'Ucraina", ha spiegato Borrell. "Si tratta di ribadire il nostro sostegno all'Ucraina e di fissare i principi della pace. Questa guerra contro l'Ucraina non è una questione europea e non riguarda l'Occidente contro la Russia. Questa guerra illegale riguarda tutti. Il nord, il sud, l'est, l'occidente, il mondo intero. E siamo qui oggi per ribadire il nostro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti", ha aggiunto Borrell. (segue) (Beb)