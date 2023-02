Ucraina: Borrell, il mondo ha bisogno di una pace basata sui principi della Carta Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sovranità e integrità territoriale. Sono questi i principi che la Russia attacca ogni giorno in Ucraina. Sono anche i principi che dobbiamo difendere ovunque, ogni giorno", ha continuato l'Alto rappresentante Ue. "Eccellenze, illustri delegati, il testo che ci viene presentato oggi è in linea con l'appello del segretario generale del 6 febbraio", ha affermato poi rivolgendosi all'Assemblea Generale Onu. "Il mondo ha bisogno di pace. Ma di una pace in linea con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale. E per tutte le ragioni, che sono semplici ed evidenti, vi chiedo di unirvi a noi nell'appoggiare la risoluzione presentata dall'Ucraina e di votare a favore. Perché questo è il momento in cui ogni membro delle Nazioni Unite deve farsi valere ed essere conteggiato", ha concluso Borrell, chiedendo agli Stati membri delle Nazioni Unite di schierarsi ed esprimere il voto a favore dell'Ucraina. (Beb)