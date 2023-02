© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco hacker avvenuto ieri contro una serie di aziende e di istituzioni italiane, rivendicato dal collettivo filorusso NoName057, rappresenta “una minaccia e un avvertimento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ad una domanda dei giornalisti a New York in merito all’attacco hacker avvenuto all’indomani della visita a Kiev della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Was)