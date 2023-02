Moldova: Tajani, con decisione su sovranità Mosca cerca di spaventare Paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa porta avanti la sua guerra in Ucraina “cercando di spaventare anche gli altri Paesi europei”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine della sua visita a New York. “Va ricordato che in Transnistria ci sono anche reparti militari russi: il ministro degli Esteri è stato recentemente a Bruxelles per parlare al Consiglio europeo degli Affari esteri, e probabilmente si tratta di una reazione”, ha detto, commentando una recente decisione del presidente russo, Vladimir Putin, che ha recentemente revocato un decreto del 2012 dove Mosca sosteneva la sovranità della Moldova. (Was)