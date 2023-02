Filippine: Manila ratifica l'accordo di libero scambio Rcep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato delle Filippine ha ratificato l'accordo di libero scambio Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), completando il processo di adesione al partenariato commerciale più vasto al mondo. Le Filippine erano l'ultimo tra i Paesi firmatari dell'accordo a non averlo ancora ratificato, ad eccezione del Myanmar. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. aveva espresso riserve in merito al Rcep, paventando in particolare i rischi della competizione internazionale per il settore agricolo filippino, che il presidente sta tentando personalmente di rivitalizzare tramite l'assunzione della delega a segretario dell'Agricoltura. Durante la sua visita ufficiale a Tokyo all'inizio di questo mese, Marcos ha però annunciato di aver riconsiderato la sua posizione, e di essere favorevole all'accordo. (segue) (Fim)