Giappone: Fukushima, Tokyo cerca sostegno G7 a piano per smaltimento acqua trattata (3)

- L'Agenzia per la regolamentazione nucleare del Giappone ha dato il via libera lo scorso luglio al piano per lo scarico nell'oceano dell'acqua contaminata stoccata per oltre un decennio presso la centrale nucleare di Fukushima, a seguito del disastro di marzo 2011. L'agenzia ha stabilito che lo scarico dell'acqua, già sottoposta a processo di decontaminazione, non rappresenti un rischio per l'ecosistema marino e la salute delle persone, nonostante la presenza residua di isotopi di trizio. Il Giappone ha esaurito la capacità di stoccaggio dell'acqua utilizzata per raffreddare i reattori danneggiati dall'incidente, e infiltratasi nelle strutture danneggiate della centrale negli anni seguiti al disastro. (Git)