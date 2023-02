Auto: Tesla riporta le attività di progettazione in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha annunciato ieri che il costruttore di auto elettriche riporterà il suo quartier generale della progettazione in California, due anni dopo la decisione dell'azienda di trasferire la sua sede centrale da quello Stato ad Austin, nel Texas. Durante una conferenza stampa con il governatore della California, Gavin Newsom, Musk ha spiegato che il quartier generale della progettazione di Tesla tornerà a Palo Alto, in quella che fu la prima sede della compagnia Hewlett Packard (Hp), mentre la sede centrale dell'azienda resterà nel Texas. Musk ha descritto il trasloco nella vecchia sede di Hp come una "transizione poetica dall'azienda che fondò la Silicon Valley a Tesla". Newsom ha accolto con entusiasmo la decisione, affermando che la California resta al vertice "delle nuove idee e dell'innovazione": "Del nostro Stato diciamo che qui il futuro arriva prima. Siamo l'attrazione dell'America", ha detto il governatore. Come evidenziato dalla stampa Usa, però, la decisione di Musk sembra avere a che fare anche con la sua recente acquisizione di Twitter, che ha sede proprio nella Silicon Valley. (Was)