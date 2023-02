Brasile: inondazioni a San Paolo, governo stanzia 7 milioni al municipio di Sao Sebastiao (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità al momento è la ricerca dei 57 dispersi e l'assistenza ai 1.730 sfollati, e alle 766 persone rimaste senza casa le popolazioni colpite e il ripristino dei servizi fondamentali. Grande attenzione è riservata a ristabilire i servizi idrici, elettrici e telefonici compromessi a causa della caduta dei tralicci e dell'ingresso di acqua e sedimenti negli impianti di trasmissione elettrica. In particolare i cittadini di Sao Sebastiao sono senza acqua potabile da quattro giorni. Quanto all'assistenza medica, la marina militare del Brasile ha inviato verso il porto di San Sebastiano la nave più grande della sua flotta, la portaerei multiuso Atlantico, per operare come ospedale da campo. L'ospedale sarà attivo da domani, 23 febbraio. Secondo la Marina, la nave consentirà di rafforzare l'assistenza medica alle persone rimaste senza casa e a dare sollievo agli ospedali della regione, consentendo loro di dare priorità ai casi più gravi. Nel centro medico della nave sono presenti ortopedici, chirurghi generali, anestesisti, medici generici, farmacisti, dentisti, tecnici infermieristici, assistenti di igiene orale e assistenti di laboratorio. (segue) (Brb)