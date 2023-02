Brasile: inondazioni a San Paolo, governo stanzia 7 milioni al municipio di Sao Sebastiao (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla nave Atlantico ci sono sei elicotteri, tre barche per lo sbarco dei veicoli e due motoscafi. Nell'azione saranno coinvolti più di mille soldati, tra cui una squadra di 28 operatori sanitari. Oltre all'Atlantico, la Marina sta inviando la Guarapari, una nave di trasporto merci, dotata di una rampa in grado di attraccare sulle spiagge, che faciliterà il soccorso delle vittime in zone ancora isolate. Il ministero della Salute ha invece annunciato l'invio di kit con medicinali e forniture sanitarie essenziali. Secondo il ministero, il materiale è sufficiente per assistere circa 4.500 persone per un mese. I kit contengono 25 farmaci e 13 forniture essenziali. (segue) (Brb)