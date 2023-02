Ucraina: rappresentante russo all’Onu, risoluzione di pace inutile per porre fine al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione per la pace in Ucraina presentata durante la sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite non aiuterà a porre fine al conflitto. Lo ha detto il rappresentante russo alle Nazioni Unite, Vasily Alekseyevich Nebenzya, durante una sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale Onu, a New York, nel corso della quale è stata presentata una risoluzione per la pace in Ucraina. “L’unico effetto sarà dare all’Occidente un nuovo pretesto per isolare ulteriormente la Russia”, ha detto il funzionario. (Was)