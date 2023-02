Ucraina: Tajani, nessun Paese al sicuro se ignoriamo le norme internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun Paese al mondo potrà mai essere al sicuro se inizieremo ad ignorare le violazioni dei principi e delle regole alla base dell’ordine internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo ad una sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. “La pace deve essere il nostro obiettivo ultimo, e l’Italia ritiene che non ci possa essere alcuna pace senza giustizia, intesa come il pieno rispetto dell’indipendenza, della sovranità e dell’integrità territoriale ucraina”, ha detto. (Was)