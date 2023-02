Ucraina: Borrell, senza condanna dell’invasione russa tutti i Paesi rischiano di subire aggressioni simili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza una condanna dell’invasione russa dell’Ucraina, qualsiasi altro Paese del mondo rischia di rimanere vittima di aggressioni analoghe. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. “Nessuno è al sicuro in un mondo dove azioni illegali di questo tipo non vengono punite”, ha detto, aggiungendo che l’Unione europea “è sempre stata un progetto di pace, e continuerà a fornire all’Ucraina tutto il sostegno necessario per difendere la propria terra e i propri cittadini”. (Was)