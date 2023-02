© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Cerimonia in occasione della conclusione dei lavori di consolidamento, restauro e messa in sicurezza del monumento a Giuseppe Garibaldi. Partecipano il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, il sovrintendente capitolino ai Beni culturali Claudio Parisi Presicce, la pronipote di Giuseppe Garibaldi, Annita Garibaldi Jallet e il pronipote Giuseppe Garibaldi. Sarà inoltre presente una delegazione dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini e una rappresentanza di studenti del Liceo Scientifico Statale John Fitzgerald Kennedy. Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, Roma (ore 11)- Assemblea capitolina: la seduta si apre con due interrogazioni da parte del consigliere di Azione, Francesco Carpano, una sulla manutenzione straordinaria di via Nazionale e una sullo spostamento dei treni dalla metropolitana A di Roma sulla ferrovia Roma-Lido. All’ordine dei lavori diverse proposte di deliberazione su debiti fuori bilancio e sulle modifiche alla deliberazione riguardante il regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche. Inoltre è prevista la discussione di diverse mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10-18) (segue) (Rer)