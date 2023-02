Ucraina: ministro Esteri Kuleba, Russia sta commettendo un genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha altra scelta che continuare a combattere per la propria sopravvivenza. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, durante una sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale Onu a New York, nel corso della quale è stata presentata una risoluzione per la pace in Ucraina. “La Russia sta commettendo un genocidio, e crede che le regole esistano solo per essere violate: la pace significa giustizia”, ha detto Kuleba, aggiungendo che l’Ucraina vuole “vivere in pace, mentre la Russia vuole solo uccidere e distruggere”. (Was)