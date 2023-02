Brasile: inondazioni a San Paolo, governo stanzia 7 milioni al municipio di Sao Sebastiao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha stanziato 7 milioni real (1,26 milioni di euro) in favore del municipio di Sao Sebastiao, città più colpita dalle inondazioni che hanno interessato la regione litoranea dello stato di San Paolo, causando 48 morti e 57 dispersi. Il denaro, immediatamente disponibile, sarà utilizzato per una risposta all'emergenza causata alle popolazioni colpite dall'alluvione. Il documento, firmato dal sottosegretario nazionale per la protezione civile, Wolnei Wolff Barreiros, indica che il denaro dovrebbe essere utilizzato in un periodo di 180 giorni. A poche ore dalla tragedia, lo scorso 20 febbraio, dopo aver sorvolato le aree colpite dalle inondazioni, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha annunciato le prime misure per rispondere all'emergenza, assunte d'intesa con il governatore dello stato, Tarcisio Freitas, e i sindaci delle città colpite. (segue) (Brb)