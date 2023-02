Russia: Putin, continueremo a rafforzare la triade nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continuerà a rafforzare la propria triade nucleare. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in un messaggio per la Giornata dei difensori della patria. "Daremo ulteriore attenzione, come già prima, al rafforzamento della triade nucleare", ha detto il capo dello Stato. Nel 2023 la Russia si assicurerà che entrino in servizio i primi lanciatori del sistema missilistico balistico intercontinentale Sarmat, ma anche che continui la produzione in serie di missili ipersonici aria-superficie Kinzhal e le consegne di massa di missili da crociera ipersonici antinave Zircon, ha detto Putin. Inoltre, secondo Putin, la quota di armi e attrezzature moderne nelle forze nucleari strategiche navali raggiungerà il 100 per cento dopo che l'incrociatore Imperatore Alessandro III entrerà in servizio di combattimento per la Marina russa e altri tre sottomarini missilistici balistici si uniranno alla flotta nei prossimi anni. (Rum)