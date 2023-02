Ucraina: Tajani su abbraccio con omologo, ribadito nostro impegno nei confronti di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto uno scambio con l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba, durante la sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha avuto luogo ieri a New York. Commentando il suo abbraccio con il ministro ucraino, Tajani ha detto ai giornalisti di avere “ribadito il nostro impegno nei loro confronti: lo conosco bene e ci sentiamo spesso”. “Ho sottolineato nuovamente la nostra condanna all’invasione e la necessità di puntare sulla pace, che per noi è fondamentale: procediamo in questa direzione”, ha detto. (Was)