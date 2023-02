© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà al ministro Giuseppe Valditara per le minacce choc ricevute. “Certa che non lo fermeranno ma proseguirà con ancor più coraggio l'importante lavoro che sta portando avanti con competenza e passione". Lo dichiara in una nota il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava. (Rin)