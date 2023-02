Torino: Salvini, solidarietà a Valditara, minacce non ci fermeranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al ministro Valditara. Auspico che riceva il sostegno di tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Violenze e minacce non ci fermeranno, avanti tutta". Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alle minacce via social di un collettivo studentesco di un liceo di Torino nei confronti di Valditara. (Rin)