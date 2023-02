Roma: Gualtieri, grazie a Pnrr 3 interventi completati entro il Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Quella di oggi “è stata una riunione davvero positiva, grazie anche agli interventi legislativi introdotti nel decreto Pnrr 3, che consentono l’accelerazione e la semplificazione delle procedure di gara sugli interventi più importanti”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine di un incontro avvenuto a Palazzo Chigi. “Oggi – ha aggiunto abbiamo potuto verificare che sugli interventi più importanti - saremo in grado di aprire i cantieri prima del previsto. Quindi l’obiettivo è di partire con il sottopasso di piazza Pia già entro giugno, e anche gli altri interventi su cui c’è stato questo intervento legislativo, per cui ringrazio il governo, tra cui piazza San Giovanni, piazza Risorgimento e stazione Termini, sono tutti interventi che potranno partire in tempi un po' più rapidamente del previsto. Abbiamo fatto una ricognizione molto ampia di questi interventi, stiamo procedendo secondo la tabella di marcia. Il prefetto Frattasi – ha aggiunto il sindaco - illustrato il protocollo per la legalità, che stiamo per sottoscrivere, che consentirà meccanismi di controlli molto severi contro i rischi di infiltrazione mafiosa e criminali ma, al tempo stesso, con procedure che non determineranno ritardi nei tempi delle opere. Abbiamo anche approvato – ha sottolineato il primo cittadino - una rimodulazione di alcuni interventi di Caput mundi, che consente di portare a 150 i siti su cui faremo gli interventi, e di averne 75, quindi il 50 per cento, conclusi entro dicembre 2024, quindi in tempo per il Giubileo. Quindi, nel complesso, una riunione positiva, si lavora con grande concretezza e spirito unitario e collaborazione tra istituzioni. Erano presenti i soggetti attuatori, tra cui Anas, Ferrovie, Società Giubileo e Invitalia. Attori che stanno collaborando in modo attivo perché questa corsa contro il tempo abbia un esito positivo e la città di Roma sia pronta ad accogliere al meglio decine di milioni di pellegrini che arriveranno”, ha concluso Gualtieri. (Rer)