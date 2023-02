Ucraina: Guterres, invasione russa è affronto a nostra coscienza collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invasione russa dell’Ucraina è un affronto alla nostra coscienza collettiva, e una violazione delle norme internazionali. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante una sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale Onu a New York, durante la quale è stata presentata una risoluzione per la pace in Ucraina. “Il conflitto ha conseguenze drammatiche che vanno ben oltre l’Ucraina, sul piano umanitario ed economico: si tratta di una sfida ai principi che sono alla base del nostro sistema multilaterale”, ha detto, aggiungendo che la comunità internazionale non riconoscerà le annessioni delle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson da parte della Federazione Russa. “Le Nazioni Unite rimangono impegnate a garantire la sovranità, l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha concluso. (Was)