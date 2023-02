© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non cambieranno la loro postura nucleare sulla scia della decisione della Russia di sospendere la partecipazione al trattato Nuovo Start. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh. "Nessun cambiamento in termini di postura. Nulla sta cambiando in termini di obblighi che siamo tenuti a rispettare", ha detto Singh durante una conferenza stampa. (Was)