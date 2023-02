Brasile: inondazioni a San Paolo, governo stanzia 7 milioni al municipio di Sao Sebastiao (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Paese lavorano per il ripristino delle strade e autostrade che sono state travolte da acqua e fango. Il ministero dei Trasporti ha mobilitato tutte le squadre disponibili del Dipartimento nazionale delle infrastrutture dei trasporti (Dnit) per ripristinare la circolazione sulle strade della regione colpita da inondazioni. In particolare si lavora per liberare liberare l'autostrada Rio-Santos che permetterebbe un più rapido accesso alla regione colpita e una più rapida uscita dei turisti che a migliaia occupavano le strutture ricettive dell'area per le ferie di carnevale. (segue) (Brb)