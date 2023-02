Ucraina: Tajani, diplomazia strumento fondamentale per affrontare le conseguenze della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia è uno strumento fondamentale per porre fine alle legittime preoccupazioni dei Paesi del Sud Globale, che soffrono a causa delle conseguenze derivanti dalla guerra in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo ad una sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. “L’Italia è pronta a fare la sua parte in questo senso: oggi abbiamo l’opportunità e il dovere morale di dimostrare che possiamo lavorare insieme per raggiungere la pace”, ha detto. (Was)