Fvg: assessore Attività produttive, da imprese 120 domande per 10 milioni di euro su rinnovabili

- A sette giorni dall'apertura del bando, sono 120 le domande pervenute alla regione Friuli Venezia Giulia per i finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo di energie rinnovabili destinati alle imprese, per un valore di più di 10 milioni di euro. Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo a un incontro organizzato da Confartigianato - Imprese Udine. L’88 per cento delle richieste proviene da pmi manifatturiere e del terziario. Il bando ha una dotazione finanziaria per 24 milioni provenienti da fondi del Programma Fesr, cui si aggiungono 31 milioni di risorse regionali, per complessivi 55 milioni di euro. Di questi, 5 milioni sono riservati al finanziamento degli impianti più piccoli, ovvero di quelli fotovoltaici con potenza nominale inferiore a 12 kWp o impianti di solare termico. (Frt)