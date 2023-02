Tlc: Francia, Niel escluso da attribuzione delle frequenze del digitale terrestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di regolamento della comunicazione audiovisiva e digitale francese (Arcom) ha eliminato il progetto dell'imprenditore Xavier Niel, fondatore di Iliad, dalla procedura di attribuzione delle frequenze del digitale terrestre. Lo ha annunciato l'authority francese. In gara restano solamente le emittenti M6 e Tf1, le cui licenze arriveranno a scadenza il prossimo 5 maggio. Niel puntava ad ottenere la frequenza di M6 con il suo progetto che prevedeva la nascita di un canale ribattezzato Six. L'imprenditore prometteva una televisione con meno pubblicità e più informazione. L'Arcom ha annunciato che avvierà "le discussioni con i candidati scelti (Tf1 e M6) per concludere una convenzione destinata a definire gli obblighi e gli impegni di ognuno dei due servizi". (Frp)