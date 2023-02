Roma: Fd'I, su corona dedicata a Paolo di Nella da Gualtieri gesto che va nella giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo il sindaco Gualtieri per aver annunciato la deposizione di una nuova corona di fiori in memoria di Paolo Di Nella. Un gesto che va nella giusta direzione che è quella di essere uniti davanti a qualunque episodio di vile intolleranza come quello di ieri. La violenza politica non deve essere mai giustificata anche per rispetto della memoria dei tanti ragazzi uccisi solo per "colpa" dei propri ideali". Lo dichiara, in una nota, il gruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina. (Com)