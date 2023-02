Usa: Musk incontra governatore California per discutere espansione del nuovo quartier generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, incontrerà oggi il governatore della California, Gavin Newsom, con cui visiterà i nuovi quartier generali del produttore di auto elettriche a Palo Alto. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnbc” che l’incontro è stato organizzato per discutere l’espansione della sede e il piano di Tesla per assumere più ingegneri specializzati in intelligenza artificiale per lavorare all’interno dei nuovi quartier generali. (Was)